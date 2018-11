Dominik Kahun über die Unterschiede zwischen DEL und NHL

"Ich habe immer gesagt, ich habe zwei große Träume: Bei Olympia zu spielen und in die NHL zu gehen. Jetzt habe ich schon beides erreicht. Das ist Wahnsinn", sagt Kahun im Gespräch mit der AZ. Die aufregenden neuen Eindrücke machen demnach bereits Lust auf mehr: "Anfangs habe ich mich in der NHL noch über jedes Spiel gefreut, aber jetzt will ich mehr spielen, mehr Tore schießen, mehr Vorlagen geben."