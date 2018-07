Vom Deo-Roller bis Bandelette Schluss mit scheuernden Oberschenkeln: Die Tipps und Tricks der Stars

Angelina Kirsch macht es ähnlich

Das Gefühl von verschwitzten, scheuernden Oberschenkeln kennt auch Curvy-Model Angelina Kirsch (30, "Rock your Curves"). "Das ist super unangenehm", weiß sie und verriet der Nachrichtenagentur spot on news daher ihre vorbeugende Geheimwaffe: Vaseline. Bevor sie morgens das Haus verlasse, schmiere sie sich einfach ein wenig davon zwischen die Beine. "Was gut geschmiert ist, kann nicht arg rot werden", so die 30-Jährige.