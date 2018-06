Vom 28. Juni bis zum 7. Juli Filmfest München 2018: Diese Weltstars beehren Bayern

Weitere Highlights sind zum Beispiel die Weltpremiere von "Safari - Match Me If You Can" mit Justus von Dohnányi (57) in der Hauptrolle sowie die Premiere der Romanverfilmung "So was von da", in der unter anderem Bela B. von Die Ärzte mitspielt. Außerdem feiert "Asphaltgorillas" Weltpremiere, in dem Film mit Jannis Niewöhner (26) ist auch Ex-"GNTM"-Siegerin Stefanie Giesinger (21) zu sehen. Nicht nur Filme sind vertreten, auch Serien werden in München vorgestellt, wie "Parfum" mit Wotan Wilke Möhring (51).

Das Filmfest München findet bis zum 7. Juli statt.