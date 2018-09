Voller Einsatz der Moderatorin In RTL-Show: Peinliche Hosen-Panne bei Michelle Hunziker

Ein TV-Moment, wie es ihn nur selten zu sehen gibt: In der neuen Folge von "Denn sie wissen nicht, was passiert! Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" sorgt ein überschwänglicher Jubel am Freitagabend für Aufsehen. Michelle Hunziker (41) platzt dabei vor laufender Kamera die Hose.