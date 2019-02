Merk freut sich über Söders Pläne

Das hört Stadtbaurätin Merk gerne: "Man braucht einfach alles an Schiene, was man verwirklichen kann!" Sie denkt aber noch viel weiter, bezieht autonom fahrende Busse und sogar Drohnen als Ersatz für Lieferwagen in ihre Überlegungen ein. Doch bis es einmal so weit ist, setzt Merk auf Zwischenlösungen wie Expressbusse, die auf einer eigenen Spur fahren. Und auf Radschnellwege, die für viele Pendler eine Alternative sein können.