Konzentration auf Spiel am Sonntag gegen Oldenburg

Mit ihrem dritten Sieg im sechsten Spiel glichen die Bayern ihre Bilanz wieder aus und bleiben als Tabellenneunter in Reichweite der ersten acht Plätze, die zur Teilnahme an den Playoffs berechtigen. Am Freitag (20.30 Uhr/Telekom Sport) kommt der noch ungeschlagene Zweite ZSKA Moskau (6:0) in den Audi Dome. "Wenn wir die schlagen wollen, brauchen wir wieder perfekte 40 Minuten", sagte Koponen, "so wie heute".