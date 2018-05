Voll abgezockt, Die Himmelsstürmer, ... TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, Sat.1, Alvin und die Chipmunks: Road Chip, Komödie

Alvin und seine Streifenhörnchen-Crew sorgen einmal mehr für ordentlich Chaos: Dieses Mal wollen sie verhindern, dass Dave (Jason Lee) seiner neuen Freundin Samantha (Kimberly Williams-Paisley) in Miami einen Heiratsantrag macht. Mit von der Partie ist Samanthas Sohn Miles (Josh Green), der ebenfalls nichts von einer Heirat der beiden hält. Also begibt sich das Quartett auf einen turbulenten Road-Trip Richtung Florida. Was die Truppe nicht weiß: Der Verlobungsring in Daves Gepäck ist nicht für Samantha...