Volkswagen Dinner Night Dinner-Musik von Jamie Cullum: Da werden die Stars zu Fans

Auch Jamie Cullum versucht sein Bestes, um seine Musikkarriere mit der Familie in Einklang zu bringen. "Ich konzentriere mich auf die wichtigen Dinge im Leben und versuche, so viel Zeit wie möglich mit meinen Kindern zu verbringen." Der 39-Jährige hat mit seiner Frau Sophie Dahl (41) die beiden Töchter Lyra (7) und Margot (5). Er versuche täglich, die beiden in die Schule zu fahren, erklärt er weiter.

Konzert-Premiere für Emilia Schüle

Für die Volkswagen Dinner Night performte Cullum in einem ungewohnten Ambiente. Statt vor Riesenpublikum in einer Konzerthalle saß der Musiker am Flügel vor ausgewählten Gästen. Und die kamen aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. Für Schauspielerin Emilia Schüle (25) war es das erste Konzert des Sängers. Die 25-Jährige ist nach eigenen Angaben ein großer Fan und freute sich riesig, ihn endlich live zu erleben. Weitere Gäste waren unter anderem Schauspielerin Susan Hoecke (37), "Club der roten Bänder"-Star Tim Oliver Schultz (30) und Moderatorin Anastasia Zampounidis (49).