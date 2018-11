Und die Konsumenten werden gar nicht in die Verantwortung genommen?

Niemand kann oder will den Bundesbürgern vorschreiben, was sie wann essen. Das Ministerium setzt daher auf eine Aufklärungskampagne, die sich an bestimmte Zielgruppen richtet - Kinder und Jugendliche, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen in sozial schwachen Stadtteilen. Das soll die "Ernährungskompetenz" der Bevölkerung stärken. Kommendes Jahr soll auch eine einfachere Kennzeichnung der Nährwerte auf den Weg gebracht werden. An Kinder gerichtete Werbung für Lebensmittel mit viel Zucker, Fett und Salz soll EU-weit über Selbstverpflichtungen eingeschränkt werden.