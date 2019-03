"Völlige Fassungslosigkeit" Otto Waalkes wendet sich nach Ehe-Aus an Thomas Gottschalk

So sei seine "erste Reaktion auf diese Meldung (...) völlige Fassungslosigkeit" gewesen. "Was ich an Dir bewundert habe, war außer Deinem großen Showtalent die Beständigkeit deiner Ehe. Überleg es Dir doch noch mal!!! Voller Hoffnung, Dein Freund Otto." Dass die Ehe des ehemaligen "Wetten, dass..?-Moderators nach rund 43 Jahren endet, hatte die "Bild"-Zeitung am vergangenen Montag vermeldet und sich dabei auf den Anwalt der Gottschalks, Christian Schertz, berufen.