Völlig verrückt! Der Run auf die royalen Geschenktüten nimmt ungeahnte Ausmaße an

Das ist wirklich unglaublich! In der Herstellung haben die wenigen Gegenstände in den offiziellen Geschenktüten zur Hochzeit von Prinz Harry (33) und der frischgebackenen Herzogin Meghan (36) vermutlich nur wenige Euro - oder sogar nur Cent - gekostet, doch Fans geben ein Vermögen aus, um eine von nur 2.640 "Goodie Bags" zu bekommen, die am vergangenen Samstag an die Gäste auf Schloss Windsor verteilt wurden. Bereits vor wenigen Tagen landeten die Geschenktüten teils für umgerechnet mehrere tausend Euro bei Ebay unter dem digitalen Hammer. Nun nimmt das Ganze jedoch ungeahnte Ausmaße an.