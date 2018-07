"Völlig unangebracht" Als sie 16 war: Mira Sorvino "beim Casting mit Kondom geknebelt"

"Um mich für die Horrorfilmszene zu verängstigen, hat er mich an einen Stuhl gefesselt, mich am Arm verletzt - ich war 16 Jahre alt - und dann hat er mich geknebelt", erzählte die Schauspielerin weiter. Sie habe mitgespielt, weil sie für die Szene verängstigt wirken wollte. "Und am Ende nimmt er den Knebel aus meinem Mund und er sagte: 'Sorry für die Vorsichtsmaßnahme', er hatte mich mit einem Kondom geknebelt", so Sorvino.