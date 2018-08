Milbertshofen - Völlig eskaliert ist am Freitagnachmittag ein Streit zwischen einem 30-jährigen Arbeitslosen und einem 58-jährigen Lkw-Fahrer am Helene-Mayer-Ring. Der Jüngere rastete völlig aus, am Ende gab es zwei Verletzte – und Szenen, die man sonst nur aus Action-Filmen kennt.