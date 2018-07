VIP-Damen am Lenkrad BMW Ladies Day: PS, Kunst und Frauenpower

Der Startschuss fiel an der Münchner BMW Welt, wo die Damen ihre Fahrzeuge in Empfang nahmen und sich gut gelaunt ans Lenkrad setzten. Von dort aus erkundeten sie dann in - unter anderem im brandneuen BMW i8 Roadster und dem BMW X2 - das traumhafte Fünfseenland. Ziel war das „DASMAXIMUM“ in Traunreut: eine Kunststätte, die auf 4.300 Quadratmetern eindrucksvolle Werke und Installationen von namhaften Künstlern der Gegenwart wie zum Beispiel Andy Warhol, Walter de Maria oder Georg Baselitz zeigt.