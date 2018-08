Viertes Kind für das Paar? Kim und Kanye haben es mit dem nächsten Baby nicht eilig

Heißt man Kim Kardashian (37) oder Kanye West (41, "Gold Digger"), hat man täglich mit unzähligen Gerüchten zu kämpfen. Unter anderem damit, ob das Power-Paar womöglich noch ein Baby haben möchte. Ein Insider aus dem "Keeping Up with the Kardshians"-Umfeld packt im US-Magazin "People" nun aus, wie es angeblich um die Familienplanung steht.