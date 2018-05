Viertes gemeinsames Kind Alec Baldwins Söhnchen trägt einen ganz besonderen Namen

Gesunde 3,7 Kilogramm

Zu der Namensankündigung postete Hilaria Baldwin zudem ein Bild des neuen Familienmitglieds, das darauf friedlich im Arm seiner Mutter schläft. Die Aufnahme dürfte noch im Krankenhaus entstanden sein, da Hilaria darauf noch das typische Namensband am Armgelenk trägt. Am Donnerstag hatten die stolzen Eltern ebenfalls via Instagram verkündet, dass ihr Sohn auf die Welt gekommen ist und bei der Geburt stolze 3,7 Kilogramm wog. "Er ist hier! Er ist perfekt", schwärmte Hilaria.