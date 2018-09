Vierter "Cormoran Strike" erscheint J.K. Rowling: Deshalb sind ihre Krimis gefragter denn je

Strike arbeitete später bei der Militärpolizei und verlor im Afghanistan-Krieg einen Unterschenkel. Auch privat steht er nicht gerade auf der Sonnenseite des Lebens: Seine Ex-Verlobte, mit der er 16 Jahre eine On/Off-Beziehung führte, taucht zunächst immer wieder in seinem Leben auf, einige Affären folgen und auch mit Robin, die an einen anderen Mann gebunden ist, geht es auf und ab.

Strike-Reihe geht weiter

Der "New York Times" hat "Galbraith" gerade verraten: "Ich werde definitiv mehr Cormoran-Strike-Romane schreiben. Ich habe bereits die Handlung des nächsten. Und meine gute Freundin J.K. Rowling schreibt ein neues Kinderbuch (ohne Potter) und arbeitet auch am dritten Drehbuch von 'Phantastische Tierwesen'." "Rowlings Freund Galbraith" erklärt zudem: "Ich wollte schon immer klassische Krimis in einer zeitgenössischen Umgebung erzählen." Und: "Was ich an dem Genre liebe, ist, dass das zentrale Rätsel auf eine Million verschiedene Arten daherkommen kann."

Es gebe auch "etwas Mystisches an einem einsamen Detektiv oder einem Duo", so "Galbraith", es seien diejenigen, die Falsches richtigstellen, die, die Ordnung ins Chaos bringen. "Ich denke, ich habe etwas Geheimnisvolles in all meinen Romanen eingebaut. Auch in "den Potters" sei es verschiedentlich darum gegangen: Wer war es, warum hat er es getan und wie hat er es getan.