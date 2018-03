Nyon - Der deutsche Fußball-Vizemeister RB Leipzig trifft im Viertelfinale der Europa League auf Olympique Marseille. Das ergab die Auslosung am Freitag in der Zentrale der Europäischen Fußball-Union im schweizerischen Nyon. Die Hinspiele werden am 5. April ausgetragen, die Rückspiele eine Woche später. Mit einem 1:1 bei Zenit St. Petersburg (hier der Spielbericht) hatte die Leipziger Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl am Donnerstag den bisher größten Erfolg der Vereinsgeschichte perfekt gemacht. Seit dem Karlsruher SC 1993/1994 war es bis dahin keinem deutschen Europapokal-Debütanten mehr gelungen, in die Runde der besten Acht einzuziehen.