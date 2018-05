Vier Wochen nach der Schlägerei in Passau, bei der ein 15-Jähriger getötet wurde, sind fünf Tatverdächtige weiterhin in U-Haft. Der sechste Tatverdächtige sei weiterhin in einer geschlossenen pädagogischen Einrichtung für Jugendliche untergebracht, wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte. Weitere Angaben zu den laufenden Ermittlungen machte er nicht. Das Upload-Portal für Hinweise haben die Beamten bereits am 2. Mai geschlossen. Ein Video der Tat wurde dort, anders als von der Polizei erhofft, nicht hochgeladen. Mitte April war der 15-jährige Schüler Maurice K. bei einer Schlägerei in der Passauer Innenstadt gestorben.