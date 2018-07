Oder Luka Modric, den Spielmacher von Real Madrid. Oder Ivan Perisic und Ivan Rakitic. Oder ihn: Ante Rebic. Der 24-jährige Angreifer von Eintracht Frankfurt lieferte gegen England abermals eine beeindruckende Leistung, die Topklubs stehen Schlange bei ihm, wohl auch der FC Bayern.

Der neue Münchner Coach Niko Kovac habe Rebic in seiner Zeit bei der Eintracht "auf die Bühne gehoben", sagte Co-Trainer Olic der "Bild" und ergänzte: "Er ist einer für die Bayern. Ich würde mich freuen, wenn neben einem kroatischen Trainer auch wieder ein kroatischer Spieler für die Bayern spielt."

Dieter Hoeneß setzt im WM-Finale auf Frankreich

Abwarten. Das Finale ist in jedem Fall zu einem kleinen Teil bayerisch geprägt, dank Olic, Mandzukic – und Corentin Tolisso, der mit Frankreich als großer Favorit in die Partie geht. Das sieht auch Dieter Hoeneß so, der von einem Sieg der Franzosen am Sonntag ausgeht.

"Die Kroaten haben auf zwei, drei Positionen Schwachstellen, Frankreich ist in der Breite besser aufgestellt", sagt er. "Und man darf auch nicht vergessen, dass Kroatien in der K.o.-Runde dreimal in die Verlängerung musste. Das geht an die Substanz."

Egal wie dieses Endspiel ausgeht: Helden sind die Kroaten in der Heimat schon jetzt. "Es ist das feurige Wunder", schrieb die Zeitung "Jutarnji list", das Boulevardblatt "24sata" forderte: "Weint, umarmt Euch, feiert!" Die Fans in der Heimat erleuchteten den Nachthimmel der Hauptstadt Zagreb mit roten Feuerfackeln. Im Finale brauchen die Kroaten ein weiteres Wunder – und die gleiche Leidenschaft, die Trainer Zlatko Dalic so beschrieb: "Einige haben auf einem Bein gespielt. Das zeigt Charakter. Keiner gab auf."

Die Kroaten müssen noch einmal wie die Löwen spielen, wie Bestien. Wie Mandzukic eben.