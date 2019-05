Der Abschied von Robben und Ribéry

Kommen die beiden alternden Flügel-Helden in ihrem letzten "echten" Vertragsmonat (das Arbeitspapier läuft bis 30.6.) noch zum Einsatz und wenn ja, wie oft? Kovac blieb vage: "Sie sind gesund, gut drauf und fit. Wir wollen ihnen aber noch Minuten geben." Klingt nach: ehrenvolle Einwechslungen – je nach Spielstand.

Wie oft kommt Neuer zum Einsatz?

Am Samstag nicht. Kovac blieb auch im Falle des Nationaltorhüters vage: "Manu geht es bereits besser. Er macht Fortschritte." Ob Neuer nach seinem Muskelfaserriss in der Wade wie geplant kommenden Samstag in Leipzig zurückkehrt? Kovac geht davon aus.

Der James-Abschied

Hier scheint früh im Mai eine Entscheidung gefallen. Der stetig unzufriedene Kolumbianer geht nach zwei Jahren zurück zu Real Madrid.

Was wird aus Boateng und Hummels?

Juventus Turin will Jérôme Boateng, ein Abschied liegt nahe. Auch Mats Hummels, der zweite Innenverteidiger, will Klarheit über seine Zukunft, sagte: "Wenn der Verein sagt, er baut voll und ganz auf mich, ist alles in Ordnung." Ein Signal aus dem Klub gibt es wohl noch nicht. Sicher ist nur, dass die Innenverteidiger-Alternativen Benjamin Pavard und 80-Millionen-Euro-Mann Lucas Hernández kommen.

Wird Werners Wechsel nach dem Pokalfinale verkündet?

Danach sieht es aus. Gäbe doch zu viel Unruhe, wenn Deutschlands Top-Stürmer (15 Saisontore) diesen Monat als Buhmann im Bullen-Trikot bestreiten müsste. Für Werner wäre es ein Mai-lenstein. Wechselt er dann zum Mai-ster?