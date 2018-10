Angestrebt wird eine Reichweite von 280 Kilometern pro Bus bei vollem Energiespeicher. Die Ladung erfolgt über Nacht im Betriebshof. Laut MVG werden die neuen Fahrzeuge über eine Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen verfügen. "So soll sie an kalten Tagen Heizenergie bereitstellen, so dass die nach wie vor vorhandene Zusatzheizung möglichst wenig in Anspruch genommen werden muss", teilen die Stadtwerke mit.