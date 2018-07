Vier Jungen bisher gerettet Höhlen-Drama: Familien warten auf Krankenhausbesuch

Chiang Rai - Die Familien der aus einer thailändischen Höhle geretteten Jungen warten noch auf ein erstes Wiedersehen. Wie der Sender "Thai PBS" am Montag berichtete, informierten die Behörden die Familien, sich für einen Besuch im Krankenhaus bereit zu halten. Am Sonntag retteten Spezialtaucher vier der Jugendfußballer aus der Höhle. Sie werden derzeit in einem Krankenhaus in der Stadt Chiang Rai behandelt.