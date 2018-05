Vielseitiger Schauspieler "Tatort: Sonnenwende": David Zimmerschied als hinterhältiger Mörder

Zuletzt war David Zimmerschied aber vor allem in Dramen wie "Elser - Er hätte die Welt verändert" (2014) zu sehen. In demselben Jahr saß er auch in der Jury des Deutschen Schauspielerpreises. Weitere Kinodramen in der Filmografie des Wahl-Münchners sind "Whatever Happens" (2017) mit Fahri Yardim (*1980) und "Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot" (2018), der bei der Berlinale uraufgeführt wurde.