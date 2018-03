Deutschen Eishockey Liga Von Olympia-Silber zum DEL-Titel - Halbfinalserien starten

Olympia-Silber hat den deutschen Nationalspielern auch für die Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga einen Schub gegeben. Von Donnerstag an treten viele von ihnen in den Halbfinal-Serien um die deutsche Meisterschaft gegeneinander an.