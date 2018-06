Viele leben mit der Gewalt XXXTentacion: Der schmale Grat zwischen Gangster und Rapper

Zahlreiche Künstler dieses Genres haben nicht nur ihre musikalischen Wurzeln in diesen sozialen Brennpunkten. Sie leben für ihr Publikum diesen Gangsta-Rap - und nicht nur auf der Bühne, wo martialische Drohposen und finstere Mienen unterm Kapuzenpulli das wichtigste Showelement sind. Da werden Messer gezückt und Schläge ins Gesicht sowie Tritte gegen den Kopf angedeutet. Bisweilen wird aus diesem gewaltverherrlichenden Spiel blutige Realität.

Das bekannteste Opfer: Tupac Shakur

Tupac Shakur, der als einer der besten Rapper aller Zeiten galt - über 75 Millionen verkaufte Alben - starb in einem Krieg zwischen Westküsten- und Ostküsten-Rappern. Der 25-Jährige wurde am 7. September 1996 angeschossen. 13 Kugeln hatten ihn getroffen, als er durch Las Vegas fuhr. Sechs Tage später, am 13. September, erlag er seinen schweren Verletzungen.

Notorious B.I.G. starb mit 24 Jahren

Notorious B.I.G., so der Künstlername von Christopher Wallace, war ebenfalls eine der großen Figuren der Rap-Szene. Biggie arbeitete mit Diddy (damals als Puff Daddy bekannt), Mary J. Blige und LL Cool J zusammen und brachte zu Lebzeiten nur ein Album heraus: "Ready to Die" aus dem Jahr 1994, das als eines der einflussreichsten gilt. Biggie starb drei Jahre nach der Veröffentlichung und gerade mal sechs Monate nach Tupac. Auch er wurde in seinem Auto erschossen. Auf dem Nachhauseweg von der Afterparty der Soul Train Awards am 9. März 1997 wurde auf seinen Wagen geschossen, als dieser an einer roten Ampel in Los Angeles stand. Er wurde 24 Jahre alt.

Chaos bei Suge Knight

In Verdacht, mit der Ermordung von Notorious B.I.G. in Verbindung zu stehen, geriet der Rapper und Hip-Hop-Produzent Suge Knight (53). Doch man konnte ihm nichts nachweisen. Suge Knight, der in Compton (Kalifornien) als Marion Knight Jr. geboren wurde, gilt als Großmogul der US-Rap-Szene. Fast sein ganzes Leben ist geprägt von Konflikten mit Gangs, Rappern und vor allem dem Gesetz. Etliche Jahre saß er im Knast - so auch zurzeit.

Als Jugendlicher war er Mitglied in einer Straßengang, er spielte Football und gründete 1991 zusammen mit Dr. Dre (53) die Plattenfirma Death Row Records. 1995 hinterlegte er für seinen Freund, die Rap-Legende Tupac Shakur, der wegen sexueller Belästigung verurteilt war, 1,4 Millionen Dollar Kaution und nahm ihn im Gegenzug für drei Alben unter Vertrag. Später behauptete Suge Knight, dass der Mordanschlag auf Tupac Shakur eigentlich ihm gegolten habe.

Mehrfach wurde auf Knight geschossen, beim letzten Mal, im Jahr 2014, in einem Club in Hollywood, trafen ihn sechs Kugeln. Er hat nur knapp überlebt.

Im Januar 2015 kam es bei Dreharbeiten zu einem Promo-Video für den Film "Straight Outta Compton" (u.a. mit Ice Cube und Dr. Dre) zur Eskalation. Knight wurde von der Security nicht ans Set gelassen. Dann ging alles schnell. Suge Knight stieg in sein Auto, legte den Rückwärtsgang ein - und überfuhr zwei Männer. Einer starb, der andere überlebte mit schweren Verletzungen, der Fahrer beging Unfallflucht, stellte sich aber später der Polizei. Seitdem sitzt Knight hinter Gittern. Das Verfahren läuft noch, ihm drohen bis zu 30 Jahre Haft. Im September soll der Prozess weitergehen.

Eminem verlor einen guten Freund

Der Rapper Proof (1973-2006) galt als bester Freund von Eminem (45) und dessen Protégé. Er war Mitglied der Detroiter Rapper-Gruppe D12. Am 11. April 2006 wurde er in den frühen Morgenstunden auf der berühmt-berüchtigten Eight Mile Road erschossen. Proof, der mit bürgerlichem Namen Deshaun Holton hieß, wurde von einer Kugel in den Kopf getroffen, nachdem er zuvor in einer Bar in eine Schlägerei verwickelt war, angeblich wegen eines Billardspiels. Der Todesschütze behauptete, dass er in Notwehr gehandelt habe.

Große Trauer um XXXTentacion

Auch XXXTentacion, das jüngste Mordopfer unter den Rappern, hatte trotz seiner Jugend eine dunkle Vergangenheit. Er saß wegen diverser Vergehen hinter Gittern. Demnächst stand wieder ein Strafverfahren gegen ihn an, es ging um gefährliche Körperverletzung seiner schwangeren Ex-Freundin. Außerdem soll er versucht haben, Zeugen einzuschüchtern.

Nun trauern seine Freunde und Kollegen im Netz um ihn. Rapper J. Cole (33) twitterte über XXXTentacion: "RIP X. Enormes Talent und unlimitiertes Potenzial und eine starke Sehnsucht, ein besserer Mensch zu werden."

In einem Selfie-Video spielte das Mordopfer vor kurzem auf seine eigenen Gewaltausbrüche an und sagte den schaurigen Satz: "Wenn Schlechtes von Schlechtem kommt, sterbe ich einen tragischen Tod."