Viele Herzensprojekte warten Fabian Kahl: Langsam wird seine Freizeit knapp

"Bares für Rares" ist das unangefochtene Erfolgsformat im Nachmittagsprogramm, und gelegentlich schafft die Sendung es sogar in die Primetime: Eine Sonderausgabe zeigt das ZDF am Donnerstag, den 12. Juli um 20:15 Uhr. Auch Fabian Kahl (26, "Der Schatzsucher") gehört dabei wieder zum Händler-Team. Ihn überrascht der Erfolg des Formats überhaupt nicht, denn, wie der Antiquitäten-Händler weiß, jeder trägt das Schatzsucher-Gen in sich. So auch Kahl selbst, den allerdings auch andere Projekte locken - unter anderem in Afrika, wie er im Interview mit spot on news erzählt.