Sendling - Auch am Tag nach dem Überfall auf die Lidl-Filiale in der Dreimühlenstraße ist der Täter noch flüchtig. Außerdem ist noch unklar, ob der Räuber eine scharfe Waffe oder eine Schreckschusspistole bei sich hatte. Laut Polizei hielt der Mann einen "schwarzen rechteckigen Gegenstand in die Luft, mit dem er ein lautes Knallgeräusch und hellen grauen Rauch" erzeugte. Einschusslöcher oder Projektile fanden sich allerdings nicht am Tatort.