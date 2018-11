Viele Fotos für die Fans So traumhaft war die Hochzeit von Gwyneth Paltrow

Hier begann alles

So beginnt eine auf der Seite veröffentlichte Galerie mit Fotos eines Probeessens, das die Frischvermählten am Vorabend vor der Hochzeit abhielten. Vor rustikaler Gartenkulisse ließen sich die Gäste und das Hochzeitspaar vom argentinischen Chefkoch Francis Mallmann (62) bekochen, der extra aus Chile eingeflogen wurde und unter anderem gegrillte Ananas und Wildlachs in Salzkruste servierte.