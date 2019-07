Viele Favoriten nicht dabei Emmys: Darum fehlen "Big Little Lies" und "Stranger Things"

Der Grund ist schnell erklärt: Die Shows sind nicht berechtigt, weil sie nicht in der Zeit zwischen dem 1. Juni 2018 und dem 31. Mai 2019 erschienen sind. "Big Little Lies" startete am 9. Juni 2019 in den USA, "Stranger Things" am 4. Juli 2019. Die zeitliche Begrenzung ist auch der Grund, warum die Serien "Westworld" und "The Handmaid's Tale" nicht unter den Nominierten sind - beziehungsweise sich noch ein Jahr gedulden müssen.