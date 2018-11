Viele Fans fühlen sich betrogen Billiger Trick? "Walking Dead"-Macher verteidigt Ricks Serien-Ende

"Rick Grimes ist eine großartige Figur und [Andrew Lincoln, Anm. d. Red.] hat eine unglaubliche Leistung abgeliefert. Als die Jahre ins Land zogen, reifte diese Idee, Ricks Geschichte in einem anderen Format weiterzuerzählen, ihm aber gleichzeitig Zeit zu geben", so Gimple. Lincolns Hauptgrund für den Serien-Abschied war, dass die vielen Drehtage ihn zu oft von seiner Familie in England trennten. Drei Filme über das Zombie-Universum würden dagegen bei Weitem nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen und daher mit seinem Privatleben vereinbar sein.