Viele Einsätze Hochsaison für Bergretter in den bayerischen Alpen

Bad Tölz - Hitzetag folgt auf Hitzetag. Wer nicht im Büro schwitzen muss, flüchtet in die Natur, an den See – oder eben in die Berge. "Wir haben jetzt richtig Arbeit. Es gibt viel zu tun", sagt Roland Ampenberger von der Bergwacht Bayern in Bad Tölz. Im Winter passierten zwar mehr Unfälle, "aber reine Einsatzzahlen geben nicht den Aufwand wieder. Ein Sturz auf der Skipiste ist ja nicht mit einer zwei Tage dauernden Suche nach einem vermissten Bergsteiger zu vergleichen."