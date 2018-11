Viel Liebe und ein gebrochenes Herz "Bauer sucht Frau": Pony-Flüsterin trifft auf Deckbullen-Romantik

Hormone auf beiden Seiten des Weidezauns

"Ich bin halt nicht normal", hatte Christian seiner Angebeteten Danielle offenbart, noch während er sich Käse aufs Nussnougat-Brötchen und ein Pfund Honig in den Kaffee klatschte. Ihr machte das aber nichts aus, im Gegenteil. Bei Reparaturarbeiten am Weidezaun kamen sich die beiden näher, auch, weil Danielle gehörig Respekt vor Bulle Peter an den Tag legte. Kein despektierlicher Name für den hiesigen Dorfpolizisten, sondern ein muskelbepackter Deckstier, der im Hintergrund lauerte. Mit dessen Hormonwallungen konnte Bauer Christian aber locker mithalten und das schien bei Danielle auf Gegenseitigkeit zu beruhen - Todesangst schweißt zusammen.