Viel Kritik Prinz Charles fliegt mit dem Helikopter zum Klimaschutz-Gespräch

Das sagt der Sprecher des Royals

Ein Sprecher des Thronfolgers erklärte, Prinz Charles sei nicht persönlich in "Entscheidungen bezüglich seiner Beförderungsmittel" eingebunden. "Sie werden basierend darauf getroffen, was [...] hinsichtlich Zeit, Entfernung und Sicherheit möglich ist." Der Prinz stelle allerdings sicher, "dass alle CO2-Emissionen jedes Jahr ausgeglichen werden", so der Sprecher weiter. "Damit er die vielen Verpflichtungen im Vereinigten Königreich und überall auf der Welt wahrnehmen kann, muss er manchmal fliegen."