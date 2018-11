Was erhoffst du dir von dem Zusammentreffen mit den anderen Young Ambassadors der europäischen Städte?

Von Portugal bis Finnland, von Groß- bis Kleinstadt sind ja Jung-Botschafter dabei. Spannend wird deren Hintergrund und ihr Blick auf Europa sein. Optimal wäre es, ein gemeinsames Projekt auf die Beine zu stellen. Etwa Schul- oder Sportvereinaustausch. In Vorbereitung dazu bin ich auch schon mit einigen in Kontakt getreten.



Als München-Vertreter: Würdest du deinen Kollegen eher Weißwürste oder Schweinsbraten servieren?

(lacht) Ich denke, mit einem bayrischen Weißwurst-Frühstück ist ein guter Start für den Tag gelegt. Mittags und abends setze ich auf gute Pläne der griechischen und spanischen Vertreter.

Wie kann München von dem Projekt Eurocities profitieren?

Die Eurocities sind vor allem deswegen so genial, weil alle erfolgreichen Städte in Europa die gleichen Themen auf der Agenda haben: Mobilität, der Wohnungsmarkt, oder auch die Luftqualität. Darum freut es mich, dass München hier aktiv den Austausch sucht.

Was wünschst du dir für das Europa der Zukunft?

Europa ist wegen seiner Geschichte und seiner Bevölkerungsdichte eine Schicksalsgemeinschaft. Das sehe ich positiv. Bei den vorhandenen Problemen wünsche ich mir mehr Optimismus. Wir haben das Glück, in einem der lebenswertesten Teile der Welt zu Hause zu sein. Mein Wunsch daher: Einheit in der Vielfalt.

