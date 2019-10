Videos auf Instagram Countdown zu Halloween: Letzte Anprobe für Heidi Klum

Der Countdown läuft für die legendäre Halloween-Party von Heidi Klum (46) in New York. Die jährliche Sause findet 2019 zum 20. Mal statt. Seit Wochen steckt die 46-Jährige in den Vorbereitungen für ihr Kostüm. Bisher hat sie nur verraten, dass es wieder ein Pärchenkostüm mit Ehemann Tom Kaulitz (30) ist. Die Neugier ihrer Fans heizt Klum weiter via Instagram an. Neue Videos zeigen ihre letzte Anprobe...