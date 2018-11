Videobotschaft an US-Bürger Brad Pitt und Leonardo DiCaprio: Eindringlicher Aufruf zum Wählen

In den "midterm elections", den sogenannten Zwischenwahlen, werden am 6. November in den USA unter anderem alle Abgeordneten im Repräsentantenhaus neu gewählt. Immer mehr Promis wollen die US-Bürger mobilisieren. In einer gemeinsamen Videobotschaft rufen die Hollywood-Stars Leonardo DiCaprio (43, "Titanic") und Brad Pitt (54, "Herz aus Stahl") nun eindringlich dazu auf, wählen zu gehen.