Den Anfang der Torejagd machte Javi Martínez (AZ-Note 2) nach nur 66 Sekunden mit einem wuchtigen Kopfball nach einer Ecke von James. Die Gladbacher monierten ein Foulspiel an Nico Elvedi in dessen 100. Bundesliga-Spiel, weil Martínez den Ellenbogen ausgefahren hatte, um sich den Gegenspieler vom Leib zu halten. Schiedsrichter Felix Zwayer ließ die durchaus knifflige Szene per Videobeweis prüfen, schaute sich das Material aber nicht selbst an und entschied auf Tor.