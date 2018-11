Video von der Justiz gesichtet Daniel Küblböck: Staatsanwaltschaft gibt Details bekannt

Seit dem 9. September gilt Daniel Küblböck (33, "Positive Energie") offiziell als vermisst. Er soll in den frühen Morgenstunden über Bord gegangen sein. Eine anschließende Suchaktion blieb erfolglos. Doch was genau sich an Bord des Kreuzfahrtschiffs AIDALuna abspielte, ist bislang immer noch nicht abschließend geklärt. Jetzt äußerte sich erstmals die zuständige Staatsanwaltschaft in Passau über ein Überwachungsvideo, das der Behörde vorliegt.