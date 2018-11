Dort können Reisende in einer Video-Kabine via Bildschirm, Mikrofon und Lautsprecher mit einem Bahn-Mitarbeiter kommunizieren. Der sitzt im Fall von Penzberg – und von Freising, wo es eine solche Kabine schon seit einem Jahr gibt –, in Kempten in einem Callcenter. Man setze, so ist es dem aus Berlin bei der AZ anrufenden Bahn-Sprecher wichtig zu sagen, "auf kleine regionale Call-Center, wo auch jemand mal auf Bairisch berät". Derzeit 15 Video-Reisezentren in Südbayern und Baden-Württemberg werden von den Callcenter-Mitarbeitern im Allgäu versorgt. Insgesamt gibt es momentan 47 solcher Video-Reisezentren in acht Bundesländern, 2013 startete der Service der Bahn als Pilotprojektim Schwarzwald.