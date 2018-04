Video auf Instagram Shannen Doherty redet Klartext über ihre Krebserkrankung

Sie will sich in Zukunft besser informieren

Doherty erklärt in dem Instagram-Video, dass sie mittlerweile mit ihrem behandelnden Arzt gesprochen habe. Er habe ihr versichert, dass ihr PET-Scan "sauber" sei. Ein PET-Scan, die Positronen-Emissions-Tomographie, wird in der Medizin verwendet, um bösartige Tumoren im Körper zu finden. "Ich bin immer noch in Remission", verkündet die Schauspielerin. Als Remission bezeichnet man in der Medizin die Phase nach einer Krebserkrankung, in der keine Tumorreste mehr nachweisbar sind. In der Regel dauert die Remission fünf Jahre. Dies ist aber nicht mit einer Heilung gleichzusetzen.