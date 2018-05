Video auf Instagram Selena Gomez: Bereut sie ihren Look von der Met Gala?

Sängerin Selena Gomez (25, "Wolves") zeigte sich bei der diesjährigen Met Gala am Montagabend in New York in einer weißen Traumrobe von Coach mit langer Schleppe. Doch wie es scheint, hat die 25-Jährige an ihrem Look zu knabbern. Sie veröffentlichte auf Instagram ein Video, in dem sie in ihrem Outfit von der Met Gala vor der Kamera davonläuft. Ihr Kommentar dazu: "Ich, als ich meine Bilder von der MET sah".