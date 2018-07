Video auf Instagram Heidi Klum: Bühnen-Premiere für Tochter Lou mit Papa Seal

Natürlich hat sich Mama Heidi das Spektakel in der Hollywood Bowl, einer großen Freilichtbühne in Los Angeles, nicht entgehen lassen. Sie filmte die Vater-Tochter-Performance aus nächster Nähe und kommentierte sie später mit den Worten: "So stolz auf unsere kleine Lou". Kein Wunder, spielte das Mädchen an diesem Abend doch vor sage und schreibe 17.000 Menschen. Ein wenig eingeschüchtert schien sie von dem großen Publikum allerdings schon zu sein. Als Seal sie am Ende des Songs fragte, ob sie noch etwas sagen möchte, druckste die kleine Lou ein kaum hörbares "Dankeschön" in das Mikrofon.