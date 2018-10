FC Bayern: Niko Kovac braucht Ergebnisse

Fast ein Monat - so lange ist es her, dass die Bayern ein Pflichtspiel gewonnen haben. Am 22. September beim 2:0 beim FC Schalke war das.

Vor der Partie in Wolfsburg leisteten die Bosse des Rekordmeisters Coach niko Kovac in einer denkwürdigen und fragwürdigen Abrechnung nun den Treueschwur. (Lesen Sie auch: Die Bayern fordern, was sie selber nicht einhalten)

Dennoch: Der Kroate braucht Ergebnisse! "Die Hoffnung generiert sich in der Arbeit. Wir arbeiten sehr fleißig, und jeder Einzelne ist mit großem Engagement dabei. Wenn der FC Bayern keinen Erfolg hat, ist das gleich ein Weltwunder. Gerade in der Bundesliga", sagte der 47-Jährige vor der Abreise nach Niedersachsen: "Wir müssen aus dem, was war, die Lehren ziehen."

Welche, erklärte der Bayern-Coach am Freitag (noch) nicht. Zuversichtlich ist ob der Misere der Münchner indes der Gegner: "Sie sind nach wie vor brandgefährlich, aber man hat auch gesehen, dass man auch gegen so eine Top-Mannschaft etwas reißen kann", erklärte VfL-Coach Bruno Labbadia mit Blick auf das Spiel: "Das wollen wir auch."