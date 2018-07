Verständnis aufbringen

Schüler machen sich häufig nicht an erster Stelle Sorgen über die eigene Schulkarriere. "Sie haben Angst, nach dem Sitzenbleiben ihre Freunde zu verlieren. Und keinen Anschluss in der neuen Klasse zu finden", sagt Jeanine Rücker von der "Nummer gegen Kummer" des Deutschen Kinderschutzbundes (0800-1110333 für Schüler, 0800-1110550 für Eltern). Viele fürchten auch Ärger mit den Eltern. "Da kann es helfen, einen Verbündeten zu finden. Vielleicht hat die Oma mehr Verständnis und kommt mit zum Gespräch."

Nicht bestrafen

Von Strafen rät Rücker den Eltern ab. Vielleicht kommen bei einem Gespräch ganz andere Ursachen als die Schule zum Vorschein: Probleme zu Hause etwa, oder das Kind kam mit einem bestimmten Lehrer nicht zurecht. "Die Ferien sollte man deshalb unbedingt nutzen, um als Familie zusammen zu sein – nicht nur lernen, lernen, lernen."

Andere Wege erkennen

Volker Schmalfuß gibt den Eltern am Ende jedes Telefonats einen Rat mit auf den Weg: „Bleiben Sie gelassen!“. Sogar, wenn es noch schlimmer kommt als Sitzenbleiben: Erreicht ein Schüler beispielsweise das zweite Jahr in Folge das Klassenziel nicht, muss er die Schulart wechseln. Schmalfuß versucht den Eltern dann klarzumachen, dass das keinen Abstieg bedeute, sondern einen Umstieg. "Es muss nicht jeder mit dem ICE zum Abitur durchfahren. Auch mit dem Bummelzug und über Umwege kann man ans Ziel kommen."

In den Ferien maximal 30 Minuten am Stück lernen

Lernen in den Ferien? Wenn, dann am besten nur für kurze Zeiträume. Ideal sind Lernhäppchen für jeden Tag, die in einer halben Stunde gut zu bewältigen sind. Nach dem ersten Tag sollten die ersten zehn Minuten immer für die Wiederholung des Stoffs vom Vortag da sein, heißt es in der Zeitschrift "Eltern family" (Ausgabe August 2018). Am besten setzen Eltern und Kinder außerdem nicht an dem Punkt in Mathe, Deutsch oder Englisch an, an dem Mädchen und Jungen Probleme haben - sondern etwas früher. So sind die ersten Einheiten leicht und motivieren für die Inhalte, die schwieriger sind.

