Geboren wurde Grenell am 18. September 1966 im Bundesstaat Michigan als Sohn zutiefst religiöser christlicher Eltern. Er selber entwickelte eine dauerhafte enge Verbindung zu Kirche und Religion und hat sich offen über seinen Glauben und seine inneren Konflikte geäußert, mit denen er rang, bevor er 1999 seine Homosexualität öffentlich machte. Grenell studierte am privaten Evangel College und dann an der Eliteuniversität Harvard öffentliche Verwaltung.