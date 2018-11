Die Gemeinde sieht sich dennoch im Recht, da sie DIN-Normen einhalte. Alles andere sei zu schwammig, zu wenig konkret, um seitens der Gemeinde darauf eingehen zu können, argumentiert die Anwältin der Kommune. Da steht sie aber auf ganz einsamem Posten. Kläger, Gutachter und Gericht sind sich einig, dass es rechtliche Grundlagen gibt, um Beeinträchtigungen einzuschätzen.

Anwältin der Gemeinde kündigt Berufung an

So existieren neben den DIN-Normen auch Regelungen, die den sogenannten Blendwert von Laternen erfassen. Diesen subjektiven Faktor zu berücksichtigen, ist sinnvoll. Sonst könnte man ja ein Flutlicht auf ein Wohnhaus richten, solange die Lux-Werte für Flutlichtanlagen eingehalten werden.

Vor der Verhandlung hatte Elvira R. noch erzählt, wie sie seit vier Jahren unter dem grellen Licht der Straßenlaternen leidet. Ihr Mann ergänzte: "Es ist so hell im Schlafzimmer, dass wir nur noch in einer von zehn Nächten durchschlafen."

Das schlägt aufs Gemüt und wird für beide zu einem gesundheitlichen Problem. So ganz ist die Sache allerdings noch nicht durch: Die Anwältin der Gemeinde kündigte an, in Berufung gehen zu wollen.