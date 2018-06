Bundesliga: Jensen erfüllt sich einen Traum

Der Finne absolvierte für Enschede in der abgelaufenen Saison 30 Liga-Partien und erzielte fünf Tore. In der Nationalmannschaft brachte er es in bislang sechs Spielen auf zwei Treffer. "Als kleiner Junge träumt man immer davon, einmal in einer europäischen Top-Liga spielen zu dürfen. Diesen Traum kann ich mir mit dem Wechsel zum FC Augsburg in die Bundesliga nun erfüllen", wurde Jensen zitiert.