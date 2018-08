In wichtigen Spielen setzte Trainer Jupp Heynckes erwartungsgemäß auf Javi Martinez, auch bei dessen Nachfolger Niko Kovac gilt der Baske als erste Wahl auf der Sechs. Was Rudy zu leisten vermag, hat er vor allem in seinen beiden Jahren in Hoffenheim unter Trainer Julian Nagelsmann gezeigt: Mit Köpfchen und der nötigen Ruhe am Ball kann er als Stratege vor der Abwehr den Rhythmus einer Mannschaft vorgeben. Das soll er auch auf Schalke tun.

"Er ist kein Spieler, der brutal auffällt, aber einer, der eine gute Struktur ins Spiel bringt", sagte Nagelsmann. Deshalb steht er auch bei Löw so hoch im Kurs. Mitte August hatte es erstmals Gerüchte über einen Transfer von Rudy zu den Knappen gegeben, nachdem Fotos aufgetaucht worden, die Tedesco bei einer Stippvisite in München zeigten.

FC Bayern bestätigt Transfer

"Ich darf mich bei Sebastian für seine Leistungen bedanken", wird Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge in der offiziellen Transferbestätigung des FC Bayern zitiert. "Er hat in der vergangenen Saison einen wichtigen Teil zum Gewinn der sechsten Meisterschaft in Folge beigetragen."

Sportdirektor Hasan Salihamidzic ergänzt: "Sebastian ist ein super Profi und hat sich immer vorbildlich verhalten. Egal ob er von Anfang an auf dem Platz stand oder von der Bank kam – auf ihn war immer Verlass."

Rudy absolvierte insgesamt 35 Pflichtspiele für den FC Bayern und erzielte dabei einen Treffer: am 31. Spieltag der Vorsaison beim 3:0-Sieg in Hannover. Zudem gelangen dem defensiven Mittelfeldspieler fünf Torvorlagen. Rudy gewann mit dem FC Bayern neben der Meisterschaft auch zweimal den deutschen Supercup.

Zuvor war Leipzig als heißer Kandidat gehandelt worden, doch die Verhandlungen kamen nicht zum Abschluss. Schalke überlegt offenbar auch, Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb an Olympique Marseille abzugeben. Als Ablöse sind 20 Millionen Euro im Gespräch, die Schalke auch beim Transfer von Bentaleb von Tottenham Hotspur nach Gelsenkirchen investiert hatte.

Beim 1:2 der Schalker am Samstag beim VfL Wolfsburg war Bentaleb erst in der 83. Minute eingewechselt worden. Er erzielte per Foulelfmeter den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Immer wieder hatten die Schalker gehadert, dass der Algerier sein großes Potenzial zu selten abrufe.

Dem Vernehmen nach hatte sich auch Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig lange um eine Verpflichtung Rudys bemüht, zuletzt aber davon Abstand genommen.