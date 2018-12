Vertrag bis 2021 Fix: Ralph Hasenhüttl übernimmt den FC Southampton

Hasenhüttls Begeisterung "war ansteckend"

"Hasenhüttl hat einem Vertrag über zweieinhalb Jahre zugestimmt und wird ab Donnerstag das Traineramt übernehmen", heißt es auf der Website der Saints. "Ralphs Begeisterung für den Fußball war ansteckend und sein Hunger nach einem neuen und herausfordernden Job in der Premier League offensichtlich. In unseren Diskussionen orientierte er sich sehr schnell an den Werten und der Vision des Vereins", lässt der Vorstandsvorsitzende Ralph Krueger verlauten.